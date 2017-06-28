Немецкий профессор восхитился омской "Птичьей гаванью"

Профессор биологических наук, преподаватель Высшей технической школы из немецкого города Кайзерслаутерна Ганс Петер Геромиллер в рамках своего визита в один из университетов Омска посетил природный парк "Птичья гавань".

Вместе со студентами и доктором биологических наук, профессором Омского госуниверситета Сергеем Соловьёвым он изучил биоразнообразие природного парка, посетил выставку фотографий и детских работ, а также провёл открытую лекцию о глобальных экологических проблемах. В книге отзывов "Птичьей гавани" иностранец оставил запись, в которой выразил своё восхищение уникальностью этого природного места и его научной направленностью.

- Дорогой Сергей, дорогие коллеги, дорогие друзья. Я восхищён вашим рвением к изучению окружающей среды и природы. В вашем центре так много идеализма и энтузиазма. Я рад, что уделил этому месту своё время. Спасибо за ваше амплуа и дружеский приём. Я бы очень хотел снова приехать сюда, - написал Ганс Петер Геромиллер.