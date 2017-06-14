В "Птичьей гавани" открылся мини-зоопарк

В природном парке снова можно увидеть кроликов и павлинов.

Природный парк "Птичья гавань" приглашает посетить на своей территории мини-зоопарк. Омичи смогут не только посмотреть на животных, но и покормить их. В зоопарке обитают курчавые куры, шелковые китайские куры, фазаны, кролики, павлины, индюки и утки. Здесь охотно принимают необходимый для животных провиант - овощи, зерно и комбикорма.

Добавим также, что в "Птичьей гавани" также начались занятия в летней экологической школе. Все Обучающиеся получают навыки полевой практики и научно-исследовательской деятельности. Для этого в их распоряжении учебные классы в детском экологическом центре.

Как сообщили в региональном Минприроды, "Птичья гавань" не случайно выбрана базой, объединяющей профессиональных орнитологов и школьников. Уникальная экосистема природного парка способствует концентрации птиц в центре миллионного города.