В "Птичьей гавани" открылся мини-зоопарк
Общество  •  14 июня 2017, 20:53, последнее обновление 14 июня 2017, 21:05  •  печать

В "Птичьей гавани" открылся мини-зоопарк

Автор:

В природном парке снова можно увидеть кроликов и павлинов.

Природный парк "Птичья гавань" приглашает посетить на своей территории мини-зоопарк. Омичи смогут не только посмотреть на животных, но и покормить их. В зоопарке обитают курчавые куры, шелковые китайские куры, фазаны, кролики, павлины, индюки и утки. Здесь охотно принимают необходимый для животных провиант - овощи, зерно и комбикорма.

   

Добавим также, что в "Птичьей гавани" также начались занятия в летней экологической школе. Все Обучающиеся получают навыки полевой практики и научно-исследовательской деятельности. Для этого в их распоряжении учебные классы в детском экологическом центре.

Как сообщили в региональном Минприроды, "Птичья гавань" не случайно выбрана базой, объединяющей профессиональных орнитологов и школьников. Уникальная экосистема природного парка способствует концентрации птиц в центре миллионного города.

Теги  •  #зоопарк #Птичья гавань #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Голландские мастера помогут омичам сохранить культурное наследие  •  сегодня, 21:53
Станислав Мацелевич: "В СИЗО садился со спокойной совестью"  •  сегодня, 18:27
Омскую топливную компанию готовят к приватизации  •  сегодня, 17:40
Омичей позвали на четырёхчасовой йога-марафон  •  сегодня, 16:24  •   2
Подорожавшие фрукты и овощи подняли прожиточный минимум в Омске  •  сегодня, 16:13
В первом квартале 2017 года бюджет Омской области оказался профицитным  •  сегодня, 16:02
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400