Детской площадке, построенной фондом Водяновой, найдут балансодержателя
Общество  •  10 июля 2017, 18:16  •  печать

Детской площадке, построенной фондом Водяновой, найдут балансодержателя

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Мэрии Омска предложат рассмотреть возможность взять на баланс детскую игровую площадку на Московке.

Тема поднималась сегодня, 10 июля, на заседании комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности. Игровую площадку в виде корабля обустроил благотворительный фонд модели Натальи Водяновой "Обнажённые сердца" в 2007 году. До 2012 года объект находился на техническом обслуживании окружной администрации, его охраняли и обновляли. Но затем площадка осталась без хозяина и теперь находится в плачевном состоянии. При этом объект расположен на муниципальной земле.

- Такие знаковые вещи необходимо держать на балансе города, - заявил депутат Андрей Никитин. - Департаменту имущества нужно рассмотреть этот вопрос. Возможно, на баланс площадку возьмут парки.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение отправить запрос в городскую администрацию, так как содержание взятых на баланс объектов оплачивается из местного бюджета.

- Также должно быть определено финансирование и ответственные, кто отвечает за данные объекты. Мы отдаём бюджетные деньги, и чтобы дети отдыхали на этих площадках, там должно быть безопасно. Ждём, что на наше решение скажет администрация города, - прокомментировал председатель комитета Николай Чираков.

Добавим, что ситуация с данной площадкой не уникальна. В Омске функционирует несколько десятков игровых и спортивных зон, построенных на средства спонсоров, но сейчас не все они закреплены за конкретным владельцем.

Теги  •  #Андрей Никитин #Горсовет #детская площадка #Николай Чираков #Октябрьский округ

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Комментарии
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Гала Скиба  •  10 июля 2017, 19:38

Постоянно власти стараются привлечь спонсоров и многие благотворительные фонды откликаются и помогают, но на баланс никто брать не хочет. Парадокс.

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