Мэрии Омска рекомендовали приостановить выплаты премий и загранкомандировки
Политика  •   5 июля 2017, 15:28  •  печать

Мэрии Омска рекомендовали приостановить выплаты премий и загранкомандировки

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Проверка прокуратуры в отношении муниципальных чиновников может вызвать новые последствия.

Сегодня, 5 июля, в горсовете рассмотрели информацию прокуратуры Омска о начислении миллионных премий мэру, его заместителям и главам департаментов горадминистрации.

Премии, чей размер достигал 60 % зарплаты, начислялись в соответствии с решением Омского городского совета. Сегодня депутат Александр Иванов предложил внести поправки в соответствующий документ в течение двух недель. Юрий Федотов посчитал, что проект изменений может быть подготовлен к ближайшему заседанию правового комитета горсовета, которое состоится 13 июля. "Этот проект нужно отработать с прокуратурой и не отправлять его на согласование в администрацию", - отметил Федотов.

Однако на этом депутаты не остановились. "Предлагаю запретить до 19 июля (дата следующего заседания горсовета - прим. ред.) начислять премии и зарубежные командировки представителям исполнительной власти", - высказался Сергей Дроздов. На это спикер думы Галина Горст ответила, что депутатам не стоит "узурпировать власть".

Обсудив все предложения, депутаты одобрили документ, по которому будет рекомендовано ограничить сотрудников мэрии в премиях и командировках.

Теги  •  #Галина Горст #Горсовет #мэрия #прокуратура #Сергей Дроздов #Юрий Федотов

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Комментарии
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Nataly Petroff  •  5 июля 2017, 15:33

Пока в городе бардак, мэрию надо полным составом на общественные работы по устранению ям на дорогах и наведению порядка во дворах отправлять. А вовсе не в командировках ограничивать.

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