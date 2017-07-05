Галина Горст: Важно не продать имущество Омска за бесценок

На сегодняшнем заседании городской думы депутаты отказали мэрии в приватизации муниципальных активов - троллейбусного депо на Левобережье и имущественного комплекса бывшего ПАТП-1 в посёлке Биофабрика. Вырученные средства - минимум 200 млн руб. - должны были направить на компенсацию разницы между тарифом на пассажироперевозку (29 руб. за поездку) и стоимостью проезда для населения (22 руб.).

Этот вопрос рассматривается в горсовете с февраля. О том, почему народные избранники не могут выработать консолидированное решение, рассказала председатель Омского городского совета Галина Горст.

У депутатов нет уверенности, что эти имущественные комплексы будут распределены рационально. Я считаю, просто нужно поработать. Если это земля, то участки нужно реализовывать с большой пользой для города. Если это помещение, то нужно сделать тщательное обследование и выяснить, годится ли оно для других целей, - рассказала журналистам Галина Горст. - Мы смотрим, какое имущество городу нужно, а какое уже нет. Кроме того, важно не отдать за бесценок то, что городу принадлежит.

Добавим, что департамент транспорта мэрии планирует ещё раз вынести вопрос о приватизации активов на депутатское обсуждение. Обсуждение пройдёт на заседании имущественного комитета на следующей неделе.