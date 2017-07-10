Омичей предупредили об одностороннем движении на улице Пушкина
Общество  •  10 июля 2017, 10:17, последнее обновление 10 июля 2017, 10:19  •  печать

Омичей предупредили об одностороннем движении на улице Пушкина

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Временные изменения организации движения связаны с ремонтными работами на улице Ленина.

Как сообщают в паблике "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте", с 20:00 часов 9 июля была изменена организация движения на перекрёстке улиц Масленникова и Пушкина.

 

Как сообщили в пресс-службе мэрии, одностороннее движение сделали на период ремонтных работ на улице Ленина одновременно с закрытием ул. Ленина от ул. Короленко до ул. Масленикова. Участок будет односторонним до мая 2018 года.

- На Театральной площади организуется левый поворот транспорта на улицу Лермонтова при движении с Комсомольского моста (на Театральной площади будет организована дополнительная пятая полоса движения для выполнения левого поворота) и далее с правым поворотом на улицу Пушкина. По улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Масленникова будет организовано одностороннее движение транспорта, а на перекрёстке улиц Пушкина и Лермонтова изменится направление главной дороги (с улицы Лермонтова направо на улицу Пушкина), - сообщили в ведомстве.

Напомним, что сейчас полным ходом идут работы по реконструкции улицы Ленина на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади. С сегодняшнего дня начнётся закрытие движения транспорта по улице Ленина, которое продлится до 1 сентября. Работы должны завершить в октябре.

Теги  •  #мэрия #одностороннее движение #улица Ленина #улица Пушкина

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