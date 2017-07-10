В Омске завершили ремонт круговой развязки у Ленинградского моста
Общество  •  10 июля 2017, 09:50, последнее обновление 10 июля 2017, 09:51  •  печать

В Омске завершили ремонт круговой развязки у Ленинградского моста

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С учётом сданных новых объектов, ремонт завершён на 19 городских магистралях.

Завершён ремонт асфальтобетонного покрытия на круговой развязке и подходах к Ленинградскому мосту, а также на ул. 22-го Декабря. Об этом сообщает омская мэрия.

Всего по состоянию на 10 июля работы по укладке асфальта полностью завершены на 19 объектах: ул. 2-й Солнечной, Берёзовой, 22-го Апреля, 5-й Кировской, Авиационной, Ватутина, Крупской, 25-й Северной, Энтузиастов, Волгоградской, Олега Кошевого, Граничной, 33-й Северной, Госпитальной, Заозёрной, Сибирском проспекте, 2-й Восточной, 22-го Декабря и круговой развязки с подходами к Ленинградскому мосту.

На двух последних объектах ремонт завершён в минувшие выходные. Качество ремонтных работ предстоит оценить специализированным организациям, осуществляющим строительный контроль.

По информации департамента городского хозяйства, устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия выполнено на 93 % площади автодорог, подлежащих ремонту. Второй слой уложен на 63 % площади.

Теги  •  #департамент городского хозяйства #дороги #Ленинградский мост

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