Озеленению улицы Ленина мешают коммуникации
Общество  •   7 июля 2017, 12:56, последнее обновление 7 июля 2017, 13:17  •  печать

Озеленению улицы Ленина мешают коммуникации

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Планы по благоустройству центральной улицы Омска пришлось подкорректировать.

Работы по реконструкции улицы Ленина на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади переходят в активную фазу. На сегодняшний день завершена перекладка инженерных и коммуникационных сетей, подготовлено основание для мощения тротуаров гранитными плитами, устанавливаются опоры для контактной троллейбусной сети и наружного освещения.

При перекладке коммуникаций генподрядчик столкнулся с проблемой. Компания "Ростелеком" воспротивилась высадке новых деревьев, так как их корневища при разрастании могут повредить коммуникации. В связи с этим решено высадить часть деревьев не в грунт, а в кадки.

Ивы у Кадетского корпуса до поры до времени останутся на своём месте, а затем их пересадят в новые гранитные клумбы. Они будут смещены на небольшое расстояние, дабы разместить их симметрично относительно фасада и входной группы, - рассказал сегодня замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Павел Черняк.

В целом на этом участке улицы предусмотрен небольшой объём озеленения по сравнению с Любинским проспектом, где также вёл работы "ИдеалСтрой". Будет высажено около 80 крупномеров (преимущественно шаровидные ивы), а также кустарники и цветы.

Добавим, что со следующей недели начнётся закрытие движения транспорта по улице Ленина. Оно продлится до 1 сентября. Все работы должны завершиться в октябре. На проведение благоустройства выделено 890 млн руб.

Теги  •  #благоустройство #ИдеалСтрой #Павел Черняк #улица Ленина

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