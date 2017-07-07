Улицу Ленина закроют с понедельника на неопределённый срок
Общество  •   7 июля 2017, 11:58, последнее обновление 7 июля 2017, 13:05  •  печать

Улицу Ленина закроют с понедельника на неопределённый срок

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Генподрядчик, ведущий благоустройство улицы в центре Омска, назвал сроки ограничения движения транспорта.

С понедельника, 10 июля, полностью будет закрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Короленко до Ленинградской площади. Исключение сделали для троллейбусов, которые ранним утром выходят из парка.

У нас есть распоряжение мэра о закрытии дороги по улице Ленина до 1 сентября. Мы будем стараться минимизировать эти сроки и закрывать дорогу по участкам, - прокомментировал сегодня замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Павел Черняк.

После завершения работ на данном участке строители перейдут на участок между улицами Короленко и Броз Тито. Также будет перекрываться движение на Ленинградской площади для переустройства контактной троллейбусной сети. Но дорогу будут закрывать только по ночам, и точных сроков пока нет.

Теги  •  #ИдеалСтрой #Павел Черняк #перекрытие улиц #троллейбус #улица Ленина

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