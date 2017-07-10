Дожди задержатся в Омске на всю неделю
Общество  •  10 июля 2017, 09:59, последнее обновление 10 июля 2017, 10:18  •  печать

Дожди задержатся в Омске на всю неделю

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Синоптики прогнозируют выпадение осадков вплоть до выходных.

Территория Омской области попала в зону циклонической циркуляции. В связи с этим сегодня утром в городе прошёл ливень.

В результате прохождения атмосферных фронтов ожидается дождь с грозой, наиболее интенсивные осадки пройдут в первую половину рабочей недели. Температурный фон останется прежний - ниже нормы на 1-2°, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

К пятнице, 14 июля, погода изменится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, температура воздуха поднимется. Согласно долгосрочному прогнозу, во второй и третьей декадах июля преобладающая температура воздуха днём составит +25...+30°С, местами +35 градусов.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии
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Андрей Жадаев  •  10 июля 2017, 10:21

Кошмарное лето в этом году. То холод, то дожди. Зимой снега было много, колорадский жук перезимовал, жрет все подряд.

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