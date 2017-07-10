Дожди задержатся в Омске на всю неделю

Территория Омской области попала в зону циклонической циркуляции. В связи с этим сегодня утром в городе прошёл ливень.

В результате прохождения атмосферных фронтов ожидается дождь с грозой, наиболее интенсивные осадки пройдут в первую половину рабочей недели. Температурный фон останется прежний - ниже нормы на 1-2°, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

К пятнице, 14 июля, погода изменится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, температура воздуха поднимется. Согласно долгосрочному прогнозу, во второй и третьей декадах июля преобладающая температура воздуха днём составит +25...+30°С, местами +35 градусов.