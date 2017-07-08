Синоптики объяснили резкую смену погоды в Омской области западным влиянием
Общество  •   8 июля 2017, 19:27, последнее обновление 8 июля 2017, 21:30  •  печать

Синоптики объяснили резкую смену погоды в Омской области западным влиянием

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Специалисты Гидрометцентра России объяснили, почему затяжная жара в Сибири резко сменилялась сильными дождями, грозами и даже градом. По словам синоптиков, все дело в циклонах с запада, проходивших над центральными и южными регионами Сибири.

Как пояснили в Гидрометцентре, ситуация с погодой в Сибири начнет стабилизироваться уже в эти выходные дни. "В Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях при порывистом ветре местами сохранятся небольшие дожди и грозы. Однако все это улучшит пожароопасную обстановку. Температурный фон на том же уровне  +16..+23, на юге - до +28", - рассказали синоптики. Напомним, по прогнозу Западно-Сибирского УГМС, среднемесячная июльская температура вздуха в Омской области составит от 18 до 21 градусов тепла. Дожди будут, но "в пределах нормы".

Теги  •  #перепады температур #погода #прогноз

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Комментарии
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Людмила Милова  •  8 июля 2017, 19:37

Когда жара резко сменяется прохладой и дождями, это всегда сказывается на состоянии гипертоников.

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