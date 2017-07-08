Синоптики объяснили резкую смену погоды в Омской области западным влиянием

Специалисты Гидрометцентра России объяснили, почему затяжная жара в Сибири резко сменилялась сильными дождями, грозами и даже градом. По словам синоптиков, все дело в циклонах с запада, проходивших над центральными и южными регионами Сибири.

Как пояснили в Гидрометцентре, ситуация с погодой в Сибири начнет стабилизироваться уже в эти выходные дни. "В Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях при порывистом ветре местами сохранятся небольшие дожди и грозы. Однако все это улучшит пожароопасную обстановку. Температурный фон на том же уровне +16..+23, на юге - до +28", - рассказали синоптики. Напомним, по прогнозу Западно-Сибирского УГМС, среднемесячная июльская температура вздуха в Омской области составит от 18 до 21 градусов тепла. Дожди будут, но "в пределах нормы".