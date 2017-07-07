Синоптики назвали дату возвращения в Омск 30-градусной жары

Период похолодания, вызванного прохождением по территории Омской области арктического антициклона, завершился. В выходные воздух прогреется до +28 градусов, местами пройдут дожди с грозами.
Повышение температуры продолжится на следующей неделе. В течение второй декады июля преобладающая температура воздуха составит ночью +14...+19°С, днём +25...+30°С, местами +35 градусов.
В целом, как отмечают синоптики Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура воздуха уложится в рамки нормы и составит +18...+21°С. К концу июля в регионе усилятся дожди и ветер, возможны кратковременные похолодания.
Отлично! Летом и должно быть жарко. В июне мы еще мало погрелись, надо еще.
Разве ж это жара? - всего-то на пару недель будет, радоваться надо! Желаю всем прекрасно провести отдых в эти несколько теплых деньков!
Не-не, все отлично. Пускай будет 30 градусов, 35 - это уже пекло. А с учётом гроз и предгрозовой духоты - совсем жесть.