Заезд на Ленинградский мост закроют на десять дней

Для замены контактной троллейбусной сети на улице Ленина и Ленинградской площади потребуется закрытие движения автотранспорта по мосту.

Реконструкция электросетей происходит в рамках благоустройства центральной улицы Омска. Опоры для новой контактной троллейбусной сети и наружного освещения уже установлены, но сами сети менять пока не спешат, так как для этого потребуется перекрыть дорогу и заезд на Ленинградский мост.

Особенность технологического процесса и требования безопасности таковы, что они не позволяют выполнять работы по замене контактной сети при движении транспорта. Поэтому мы запросили разрешение на закрытие движения в ночное время - с 22 часов до 6 часов. В дневное время суток движение транспорта сохраняется в обычном режиме, - сообщил замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Павел Черняк.

Генподрядчик обещает провести работы за десять ночей. Точных сроков закрытия движения пока не называют, так как в мэрии пока не ответили на запрос строителей.