Две новые школы планируют построить в Омске
Общество  •   5 июля 2017, 21:27, последнее обновление 5 июля 2017, 22:34  •  печать

Две новые школы планируют построить в Омске

Автор:

За счёт участия в федеральной программе Омская область может получить средства на возведение образовательных учреждений в городе и одном из районов.

Регион будет участвовать в программах софинансирования строительства трёх школ - в жилом комплексе "Амурский-2" и на улице Завертяева (на 1200 и 550 мест соответственно), а также в одном из районов области. В каком именно, сейчас определяется.

Средства на новые объекты могут выделены по программе "Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемых потребностей) новых мест в общеобразовательных организациях" и подпрограмме ФЦП "Жилище". Документы сейчас готовит министерство строительства Омской области. Если заявки будут одобрены, то строительство начнётся в ближайшие два года, сообщили в ведомстве.

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Пермские энергетики передумали банкротить компанию омского депутата  •  вчера, 18:26
Борис Ротберг станет президентом омского Музтеатра  •  вчера, 17:09  •   1
Китайцы полюбили омское мороженое  •  вчера, 17:00  •   3
Галина Горст: Важно не продать имущество Омска за бесценок  •  вчера, 16:36  •   1
Ещё один театральный деятель уехал из Омска  •  вчера, 15:48
Ансель Галимов стал игроком "Авангарда"  •  вчера, 15:42  •   1
Еще новости
Загрузка...
Популярное в сети
Марафон Сериалов 240х400
Иети шоу лето 200Х400