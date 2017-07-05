Две новые школы планируют построить в Омске

За счёт участия в федеральной программе Омская область может получить средства на возведение образовательных учреждений в городе и одном из районов.

Регион будет участвовать в программах софинансирования строительства трёх школ - в жилом комплексе "Амурский-2" и на улице Завертяева (на 1200 и 550 мест соответственно), а также в одном из районов области. В каком именно, сейчас определяется.

Средства на новые объекты могут выделены по программе "Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемых потребностей) новых мест в общеобразовательных организациях" и подпрограмме ФЦП "Жилище". Документы сейчас готовит министерство строительства Омской области. Если заявки будут одобрены, то строительство начнётся в ближайшие два года, сообщили в ведомстве.