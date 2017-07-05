Омские строители, владельцы СТО и ритейлеры несут миллиардные убытки

За четыре месяца 2017 года компании из этих сегментов потеряли 2,5 млрд руб.

По подсчётам Омскстата, за январь-апрель 2017 года прибыль получили 394 омские компании (почти 71 % от отчитавшихся). Её размер составил 18,6 млрд руб. Наиболее прибыльными секторами экономики оказались нефтепереработка, электроэнергетика, сельское хозяйство.

Вместе с тем деятельность почти 30 % омских предприятий оказалась убыточной. Убытки составили 2,5 млрд руб. Одними из самых убыточных сфер в этом году стали строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, обработка.