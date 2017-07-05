Омские строители, владельцы СТО и ритейлеры несут миллиардные убытки
Экономика  •   5 июля 2017, 15:15, последнее обновление 5 июля 2017, 15:29  •  печать

Омские строители, владельцы СТО и ритейлеры несут миллиардные убытки

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За четыре месяца 2017 года компании из этих сегментов потеряли 2,5 млрд руб.

По подсчётам Омскстата, за январь-апрель 2017 года прибыль получили 394 омские компании (почти 71 % от отчитавшихся). Её размер составил 18,6 млрд руб. Наиболее прибыльными секторами экономики оказались нефтепереработка, электроэнергетика, сельское хозяйство.

Вместе с тем деятельность почти 30 % омских предприятий оказалась убыточной. Убытки составили 2,5 млрд руб. Одними из самых убыточных сфер в этом году стали строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, обработка.

Теги  •  #Омскстат #ритейл #СТО #строительство

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Комментарии
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Злата Маркова  •  5 июля 2017, 16:33

Наверное, кризис виноват, люди стали больше экономить. Быстрее бы преодолеть это время и забыть об убытках.

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