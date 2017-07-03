Омскую котельную, оставившую жителей Левобережья без горячей воды, подключили к газу

"Газпром межрегионагаз Омск" 1 июля должен был возобновить подачу газа на котельные, задолжавшие ресурсной компании. Правда, их в ближайшее время снова отключат от голубого топлива.

Между ООО "Газпром межрегионгаз Омск" и ООО "Малая генерация" достигнута договорённость о порядке погашения задолженности. Сейчас дебитором график гашения исполняется своевременно, поставка газа на котельные возобновилась. Соответственно, в квартирах омичей должна была появиться горячая вода. Напомним, 15 июня жители восьми домов по ул. Крупской остались без горячего водоснабжения по вине котельной, принадлежащей ООО "Малая генерация". Она задолжала "Газпром межрегионгазу Омск" около девяти миллионов рублей. Прокуратуре Кировского округа пришлось даже обращаться в суд.

Кроме того, от газоснабжения были отключены и другие омские котельные - ПО "Полёт", СТМ, ООО "ПТЭ", "Тепловая компания". Как сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Омск", с 1 июля ресурсоснабжающая компания возобновила подачу на котельные всех должников, но в объёмах, оплаченных контрагентами-неплательщиками.

- По факту выборки объёмов газа, его подача вновь прекратится, за исключением котельных тех потребителей-неплательщиков, которые начали погашать задолженность, - добавили в компании.

По данным на 29 июня, дебиторская задолженность производственных потребителей составляет 1,172 млрд руб., из них на долю теплоснабжающих организаций приходится 669,5 млн рублей. Один из самых крупных должников - муниципальная "Тепловая компания". На 1 июня 2017 года долг превышает 290 млн руб. (в том числе просроченная задолженность 283 млн руб.).