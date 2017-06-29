Омичи задолжали за коммуналку 4,5 млрд рублей
Общество  •  29 июня 2017, 17:33, последнее обновление 29 июня 2017, 17:37  •  печать

Омичи задолжали за коммуналку 4,5 млрд рублей

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Потребители должны ресурсоснабжающим организациям 4,5 млрд рублей.

На сегодняшней пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов назвал сумму долга жителей региона перед ресурсоснабжающими организациями.

Мы должны ресурсникам 4,5 млрд рублей, - сказал Стрельцов. - Это долги потребителей за свет, газ, тепло и воду. Такая вот общая сумма получается. Поставщикам нужно идти в зиму и закупать топливо.

По словам главы Минстроя, входить в зимний период с такими долгами нельзя, поскольку это чревато серьёзными последствиями. Напомним, что в Омске около 20 тыс. человек остались без горячей воды из-за долгов за газ муниципальной "Тепловой компании" и других организаций перед "Газпром межрегионгаз Омск". В ситуацию пришлось вмешаться правительству Омской области. В некоторые дома подачу горячей воды уже удалось восстановить.

Теги  •  #Владимир Стрельцов #долг

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