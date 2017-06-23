В Омске восстановят подачу горячей воды в дома, обслуживаемые котельными-должниками
Общество  •  23 июня 2017, 22:15, последнее обновление 23 июня 2017, 22:18  •  печать

В Омске восстановят подачу горячей воды в дома, обслуживаемые котельными-должниками

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В ситуацию с долгами котельных за газ пришлось вмешаться правительству Омской области.

В ближайшее время возобновится подача горячей воды в дома, которые обслуживают котельные, задолжавшие "Газпром межрегионгаз Омск" за поставку газа, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Созвать оперативное совещание из-за сложившейся ситуации пришлось первому заместителю губернатора Андрею Новосёлову. Теплоснабжающие организации задолжали Межрегионгазу 658,8 млн рублей. На муниципальную "Тепловую компанию" приходится 262 млн рублей долга. В итоге от горячего водоснабжения оказались отключены потребители четырёх котельных: в Старом Кировске, на Левобережье, Московке и в Порт-Артуре.

Отключение должников - крайняя, но вынужденная мера, не имеющая никакого политического подтекста, - заявил министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов. - Региональный поставщик топлива пытается вернуть долги всеми предусмотренными законом методами. В результате от услуг горячего водоснабжения оказались отключены рядовые жители.

В понедельник 26 июня ТГК-11, Межрегионгаз и "Тепловая компания" должны представить в правительство результат переговоров. Уже найдены компромиссные решения, которые позволят восстановить подачу воды в дома омичей. "По сведениям руководителя ПО «Полет", горячая вода жителям подаётся, теплоисточник работает на резервном топливе, - сказал и.о. главы региональной энергетической комиссии Владимир Тараненко. - Потребители ОАО "ТГКом" также продолжают получать горячую воду. Потребителям ООО "Малая генерация" уже возобновлена подача газа по требованию надзорных органов, здесь горячая вода тоже будет. Компания "СТМ" заявила, что в п. Горячий Ключ и п. Ростовка в Омском районе подача горячей воды будет возобновлена в понедельник".

Теги  •  #горячая вода #котельная

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