Жителям Левобережья горячую воду включат только через суд
Общество  •  23 июня 2017, 09:44, последнее обновление 23 июня 2017, 10:35  •  печать

Жителям Левобережья горячую воду включат только через суд

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Из-за долгов местной котельной восемь многоквартирных жилых домов в Омске на улице Крупской лишились горячего водоснабжения.

Прокуратура Кировского округа Омска выясняла, почему жители Левобережья остались без горячей воды. Оказалось, что 15 июня ООО "Газпром межрегионгаз Омск" в связи с имеющейся задолженностью за поставку газа котельной, принадлежащей ООО "Малая генерация", отключила её от газоснабжения. Долг предприятия составил около девяти миллионов рублей. Без горячей воды остались восемь домов на ул. Крупской.

Надзорному ведомству пришлось направлять исковое заявление в суд с требованием возобновить поставку газа и, соответственно, горячего водоснабжения в квартиры омичей.

- Кировский районный суд обязал до рассмотрения иска по существу ООО "Газпром межрегионгаз Омск" восстановить подачу газа в котельную ООО "Малая генерация", а последнее - возобновить подачу тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения в целях бытового потребления, - сообщили в прокуратуре.

Теги  •  #Газпром межрегионгаз Омск #отключение #прокуратура

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Комментарии
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Роман Орехов  •  23 июня 2017, 09:55

Вот она рыночная экономика, жители платят коммуналку, а воды не имеют из-за долгов других и спора двух ресурсных предприятий, хорошо ещё прокуратура реагирует во время.

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