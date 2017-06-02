Жители Первокирпичного вновь могут остаться без горячей воды

Как сообщают в ООО "Газпром межрегионгаз Омск", в ближайшее время компания планирует отключения от газоснабжения пяти омских котельных, накопивших солидный долг.

- Отключения в июне будут производиться по разным датам, поскольку у каждого неплательщика мы выявляем количество добросовестных потребителей и отгружаем необходимое количество газа для их обеспечения, - поясняют в ООО "Газпром межрегионгаз Омск".

С 19 июня после отбора 6,21 % объёма газа для добросовестных потребителей будут отключены три котельные компании СТМ, на эту дату запланированы отключения ПО "Полёт" после отбора 50,83 % газа. С 13 июня санкции коснутся ООО "Малая генерация" после отбора 41,38 % газа и ООО "ПТЭ" после отбора 72,25 % газа. Кроме того, с 1 июля должны были отключить и печально известную котельную "ЗСК-1". В мае её к газу всё-таки подключили, но лишь для того, чтобы отобрать объём газа для обеспечения ресурсами добросовестных абонентов.

Вполне вероятно, жителя ряда микрорайонов, в том числе Первокирпичного, вновь испытают трудности с горячим водоснабжением, как это произошло с омичами, проживающими в домах по ул. Ядринцева, Краснознамённой и Заверятева. Напомним, котельная ООО "ЗСК-1" за долги была отключена от газоснабжения. По данным ООО "Газпром межрегионгаз Омск", размер кредиторской задолженности составляет 36 млн руб. Почему компания не перешла на альтернативные источники топлива, непонятно. Впрочем, в ресурсоснабжающей организации считают, что угрозы отключения от водоснабжения населения нет.

- Кроме газа, существуют иные виды топлива. В правилах поставки газа прописано, что любой потребитель должен иметь резервные виды топлива и подготовленные к работе топливные хозяйства, готовые по первому требованию перейти на резервные виды топлива, - добавили в ООО "Газпром межрегионгаз Омск".