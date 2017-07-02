Омского спасателя, пострадавшего при тушении пожара, спецбортом эвакуировали в Питер
Общество  •   2 июля 2017, 11:20, последнее обновление 2 июля 2017, 13:43  •  печать

Омского спасателя, пострадавшего при тушении пожара, спецбортом эвакуировали в Питер

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Лечение Алексей Фролов, получивший серьёзные травмы, будет проходить во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. Никифорова.
 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, сегодня ночью в Омск прилетел спецборт МЧС России для санитарно-авиационной эвакуации Алексея Фролова во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. Решение о транспортировке спасателя принято после консилиума со специалистами Омской городской клинической больницы № 1. Для проведения эвакуации в Прииртшье прибыли специалисты Центроспаса и Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины.

- На борту есть приборы и специальные медицинские модули, необходимые для поддержания жизненно-важных функций, а специалисты имеют огромный опыт работы в экстренной медицине, - отметил главный врач отряда Центроспас Игорь Якиревич.

Для поддержки Алексея Фролова в Северную столицу отправятся его родные и близкие.

Напомним, Алексей Фролов пострадал в ночь на 19 июня при тушении пожара. Он попал под обрушение кровли жилого здания и кирпичного фронтона. Однако о трагедии узнали лишь через несколько дней, пока неравнодушные омичи не стали сообщать в соцсетях о том, что случай с Алексеем "хотят замять", выдавая травму за бытовую. В региональном управлении МЧС даже началась проверка по этому факту.

Пока состояние Алексея оценивается как стабильно тяжелое. Ранее говорилось о необходимости срочной операции с установкой импланта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Теги  •  #МЧС #пожар #эвакуация

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Комментарии
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Наталья Нестерова  •  2 июля 2017, 13:17

Я думаю что в Питере его подымут и все будет хорошо, а в Омске нет такого лечения как там.

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Павел Смирнов  •  2 июля 2017, 11:37

Крепкий парень, надеюсь он выкорабкается. В Питер отправить было верное решение. Я пол жизни в Омске провел, медицина там не ахти...

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