Омского спасателя, пострадавшего при тушении пожара, спецбортом эвакуировали в Питер

Лечение Алексей Фролов, получивший серьёзные травмы, будет проходить во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. Никифорова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, сегодня ночью в Омск прилетел спецборт МЧС России для санитарно-авиационной эвакуации Алексея Фролова во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. Решение о транспортировке спасателя принято после консилиума со специалистами Омской городской клинической больницы № 1. Для проведения эвакуации в Прииртшье прибыли специалисты Центроспаса и Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины.

- На борту есть приборы и специальные медицинские модули, необходимые для поддержания жизненно-важных функций, а специалисты имеют огромный опыт работы в экстренной медицине, - отметил главный врач отряда Центроспас Игорь Якиревич.

Для поддержки Алексея Фролова в Северную столицу отправятся его родные и близкие.

Напомним, Алексей Фролов пострадал в ночь на 19 июня при тушении пожара. Он попал под обрушение кровли жилого здания и кирпичного фронтона. Однако о трагедии узнали лишь через несколько дней, пока неравнодушные омичи не стали сообщать в соцсетях о том, что случай с Алексеем "хотят замять", выдавая травму за бытовую. В региональном управлении МЧС даже началась проверка по этому факту.

Пока состояние Алексея оценивается как стабильно тяжелое. Ранее говорилось о необходимости срочной операции с установкой импланта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области