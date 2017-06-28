Омские спасатели на лодке доставили в больницу роженицу

Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области спасли беременную женщину, которая во время начавшихся схваток оказалась в затопленном селе Усть-Ишимского района.

За помощью к спасателям обратились врачи, поскольку у жительницы села Хутор, расположенного в затопленном паводком Усть-Ишимском районе, начались схватки. Потребовалась срочная госпитализация в районную больницу, расположенную в 30 км от села, отрезанного водой.

Спасатели решили срочно доставить роженицу в больницу. Для этого женщину нужно было перевезти на автомобиле высокой проходимости по затопленной дороге, а затем на лодке по воде. Однако спасатели своевременно оказали помощь и добрались благополучно. Перевозка в районную больницу происходила под присмотром врачей.

Вскоре омичка родила девочку. По словам врачей, с женщиной и ребёнком всё в порядке, их здоровью ничего не угрожает.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области