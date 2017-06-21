В МЧС подтвердили факт травмирования омского спасателя на пожаре

Как сообщили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, сегодня, 21 июня, от начальника 4 отряда Федеральной противопожарной службы по Омской области поступила информация о госпитализации помощника начальника караула 24 пожарно-спасательной части по охране Кировского округа Омска в городскую клиническую больницу № 1 им. Кабанова.

- Из доклада следует, что травма получена 19 июня при тушении пожара в частном доме по адресу г. Омск, м-н Береговой, ул. Первомайская, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, на пожаре, которому присвоили второй класс опасности, пострадал спасатель Алексей Фролов. На него упал кирпичный фронтон здания. В паблике "Омск ВК" появилось обращение к омичам, в котором говорилось о том, что факт травмирования спасателя скрывается, травму хотят оформить как бытовую.

- У пожарного сломано четыре ребра, лицевая кость, бедро, и нога в ужасном состоянии. Раздроблена тазобедренная кость. Если до пятницы не сделают операцию, ногу ампутируют. Требуется операция, которую могут провести в МСЧ-10, имплантат и соответственно реабилитация, - написано в посте. - Руководство МЧС пытается заставить Алексея Фролова подписать бумаги, по которым травма пройдёт как бытовая, т. е. полученная не при исполнении служебных обязанностей. Человек держится, пока не подписывает, но на него давят.

В региональном управлении этот факт отрицают.

- Денежные средства, необходимые для проведения операции, имеются, - пояснили "Омск Здесь" в ГУ МЧС России по Омской области. - Все сотрудники Федеральной противопожарной службы застрахованы от несчастных случаев как при исполнении служебных обязанностей, так и при получении травм в быту. Пострадавший сотрудник получит все положенные социальные выплаты.

Кроме того, ведомством по факту несвоевременного информирования о получении травмы проводится служебное разбирательство.