Пострадавшего омского пожарного готовят к операции
Общество  •  23 июня 2017, 11:22, последнее обновление 23 июня 2017, 11:23  •  печать

Пострадавшего омского пожарного готовят к операции

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Алексею Фролову, пострадавшему при тушении пожара в Омске, будет установлен имплант.

В Клиническом медико-хирургическом центре Омской области пожарного Алексея Фролова готовят к операции по установке импланта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Фролов пострадал 19 июня во время пожара на улице Первомайской. На него упали обломки здания. Пожарный получил переломы рёбер, лицевой кости, бедра и раздробление тазобедренной кости. Стоял вопрос об ампутации ноги.

Сейчас медики оценивают состояние Алексея Фролова как удовлетворительное. Проведение операции назначено на начало следующей недели. В случае необходимости Фролов будет доставлен бортом МЧС России во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова.

Напомним, что в социальных сетях с 21 июня распространялась информация, что травму пожарного руководство хочет признать бытовой.

Теги  •  #МЧС #пожар

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