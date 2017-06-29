Мэрия ловит омичей на диких пляжах

Управление по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города проводит рейды по местам несанкционированного отдыха и купания омичей, сообщает пресс-служба мэрии. Дикие пляжи есть в каждом из городских округов. Всего обнаружено 21 такое место.

С начала года в местах, не оборудованных для купания, произошло восемь несчастных случаев. За аналогичный период прошлого года произошло 10 случаев со смертельным исходом. Гибель на воде чаще всего происходит из-за того, что отдыхающие купаются в нетрезвом состоянии. В ходе рейдов специалисты активно проводят с гражданами разъяснительные беседы об опасности купания в местах, для этого не предусмотренных, предостерегают их о возможных последствиях необдуманных действий, которые могут привести к трагическому исходу.

От купания на диких пляжах омичей предостерегают специальные таблички. Принятие водных процедур в таких местах опасно из-за донного мусора: битых бутылок и металлических конструкций. Особую опасность представляют донные ямы, под влиянием которых речное течение может образовывать водовороты.