Мэрия ловит омичей на диких пляжах
Общество  •  29 июня 2017, 12:42  •  печать

Мэрия ловит омичей на диких пляжах

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В местах несанкционированного купания администрацией города проводятся рейды.

Управление по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города проводит рейды по местам несанкционированного отдыха и купания омичей, сообщает пресс-служба мэрии. Дикие пляжи есть в каждом из городских округов. Всего обнаружено 21 такое место.

С начала года в местах, не оборудованных для купания, произошло восемь несчастных случаев. За аналогичный период прошлого года произошло 10 случаев со смертельным исходом. Гибель на воде чаще всего происходит из-за того, что отдыхающие купаются в нетрезвом состоянии. В ходе рейдов специалисты активно проводят с гражданами разъяснительные беседы об опасности купания в местах, для этого не предусмотренных, предостерегают их о возможных последствиях необдуманных действий, которые могут привести к трагическому исходу.

От купания на диких пляжах омичей предостерегают специальные таблички. Принятие водных процедур в таких местах опасно из-за донного мусора: битых бутылок и металлических конструкций. Особую опасность представляют донные ямы, под влиянием которых речное течение может образовывать водовороты.

Теги  •  #купание #пляж

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  29 июня 2017, 14:34

Люди не боятся ни заразы, ни опасной воды, ни грязи, вообще ничего. Беседы и рейды не помогут.

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Алёна Ярошевич  •  29 июня 2017, 13:33

Люди купаются там, где им хочется и где удобно, а вот разъяснительные беседы надо проводить, может кого-то это и дисциплинирует, ведь на официальных местах купания есть средства спасения и специальные люди.

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