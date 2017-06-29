В Омске обновлённый сквер героев-авиаторов откроют 27 июля
Общество  •  29 июня 2017, 12:00  •  печать

В Омске обновлённый сквер героев-авиаторов откроют 27 июля

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В рамках "Флоры-2017" будет открыт обновлённый сквер героев-авиаторов.

В Авиагородке готовят к открытию сквер героев-авиаторов, сообщает пресс-служба администрации города. Здесь в этом году пройдёт окружная выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора-2017". В сквере завершены работы по очистке территории от аварийно-опасных деревьев и крупного мусора, высажено более 60 крупномерных елей и сосен и 20 саженцев декоративных пород деревьев.

Для будущих зелёных насаждений, цветников и газона начата укладка летнего поливочного водопровода, - заявил начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Кировского округа Александр Кощук. - К концу недели планируется завершить завоз песка и щебня для обустройства парковочных мест и установки поребрика при строительстве пешеходных дорожек.

На территории обновлённого сквера планируется разместить детские и спортивные площадки, оснащённые современным оборудованием и сцену для проведения культурно-массовых мероприятий. Новую территорию для отдыха омичей откроют 27 июля.

Теги  •  #сквер #флора

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