В Омске обновлённый сквер героев-авиаторов откроют 27 июля

В Авиагородке готовят к открытию сквер героев-авиаторов, сообщает пресс-служба администрации города. Здесь в этом году пройдёт окружная выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора-2017". В сквере завершены работы по очистке территории от аварийно-опасных деревьев и крупного мусора, высажено более 60 крупномерных елей и сосен и 20 саженцев декоративных пород деревьев.

Для будущих зелёных насаждений, цветников и газона начата укладка летнего поливочного водопровода, - заявил начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Кировского округа Александр Кощук. - К концу недели планируется завершить завоз песка и щебня для обустройства парковочных мест и установки поребрика при строительстве пешеходных дорожек.

На территории обновлённого сквера планируется разместить детские и спортивные площадки, оснащённые современным оборудованием и сцену для проведения культурно-массовых мероприятий. Новую территорию для отдыха омичей откроют 27 июля.