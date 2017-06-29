В Омске оштрафовали предпринимателя, который выпустил в рейс с детьми пьяного водителя

В Омске вынесли приговор предпринимателю Сергею Корючину, который допустил пьяного водителя к перевозке детей. Ему придётся заплатить штраф в 200 тыс. руб.

Сегодня, 29 июня, Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего предпринимателя Сергея Корючина. Он признан виновным по части 1 ст. 238 УК РФ.

Суд установил, что утром 29 мая 41-летний водитель автобуса, заключивший договор с предпринимателем, должен был перевезти более 20 детей в детский лагерь "Лесная Поляна", расположенный в Таврическом районе Омской области.

Во время проверки документов сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области обнаружили, что водитель пьян. Однако в его путевом листе была отметка о прохождении предрейсового медосмотра с печатью и подписью медицинского работника, который фактически там не работал и предрейсовый медосмотр не проводил.

Выяснилось, что Корючин не организовал надлежащим образом прохождение водителями предрейсовых медосмотров, систематически допуская их к управлению транспортом без необходимого контроля. Согласно журналам, водители не проходили такой контроль в течение пяти месяцев, создавая опасность для жизни и здоровья людей.

Свою вину в совершении преступления Сергей Корючин не признал. Кировский районный суд Омска назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.