В Омске отремонтировали досрочно десятую автомагистраль

На месяц раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом, завершены работы на улице 33-я Северная, сообщает пресс-служба администрации города. Вчера там был уложен второй слой асфальтобетонного покрытия. Это уже десятая автомагистраль, которую удалось отремонтировать досрочно.
К концу июля дорожное покрытие будет приведено в порядок на 31 объекте, а в сентябре ремонт будет завершен ещё на двух объектах улично-дорожной сети.
Несмотря на досрочную сдачу объектов, приоритет мы отдаём не темпам, а качеству проведения работ, - заявил мэр Омска Вячеслав Двораковский. - Для контроля привлекаем не только специалистов из "Омского СоюзДорНИИ", СибАДИ, "СибЦентра", но и представителей общественности.