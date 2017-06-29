В Омске отремонтировали досрочно десятую автомагистраль
Общество  •  29 июня 2017, 11:17, последнее обновление 29 июня 2017, 11:18  •  печать

В Омске отремонтировали досрочно десятую автомагистраль

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Работы на улице 33-я Северная завершены на месяц раньше срока.

На месяц раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом, завершены работы на улице 33-я Северная, сообщает пресс-служба администрации города. Вчера там был уложен второй слой асфальтобетонного покрытия. Это уже десятая автомагистраль, которую удалось отремонтировать досрочно.

К концу июля дорожное покрытие будет приведено в порядок на 31 объекте, а в сентябре ремонт будет завершен ещё на двух объектах улично-дорожной сети.

Несмотря на досрочную сдачу объектов, приоритет мы отдаём не темпам, а качеству проведения работ, - заявил мэр Омска Вячеслав Двораковский. - Для контроля привлекаем не только специалистов из "Омского СоюзДорНИИ", СибАДИ, "СибЦентра", но и представителей общественности.

Теги  •  #дороги #улица 33-я Северная

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