В Омске отремонтировали досрочно десятую автомагистраль

Работы на улице 33-я Северная завершены на месяц раньше срока.

На месяц раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом, завершены работы на улице 33-я Северная, сообщает пресс-служба администрации города. Вчера там был уложен второй слой асфальтобетонного покрытия. Это уже десятая автомагистраль, которую удалось отремонтировать досрочно.

К концу июля дорожное покрытие будет приведено в порядок на 31 объекте, а в сентябре ремонт будет завершен ещё на двух объектах улично-дорожной сети.