Власти разберут весь верхний этаж в омском доме, где обвалилась стена

Уже полтора месяца прошло с тех пор, как на пятом этаже дома, расположенного на улице 50 лет Профсоюзов, обвалилась стена. Всё это время жильцы опасных квартир предпочитают снимать чужое жильё, чтобы не подвергать себя опасности, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, как уже писал "Омск Здесь", 11 мая в жилом доме в Нефтяниках на пятом этаже обвалилась кирпичная кладка. К счастью, в это время никого не оказалось внизу, поэтому никто не пострадал. К жилому дому подогнали автобус, в котором переночевали жильцы. Некоторых позже заселили на пять дней в гостиницу, но затем отправили обратно домой.

Несколько жильцов рассказали, что предпочли не возвращаться в опасный дом, поэтому всё это время снимают квартиры, затраты на которые никто не компенсирует. Чиновники отказались предоставить другое жильё, поскольку квартиры приватизированы, поэтому сами хозяева должны решать проблемы.

По информации "КП", полученной от главы областной жилинспекции Сергея Плисова, власти до сих пор не получили заключение экспертов, которые обследовали здание. От него зависят дальнейшие действия чиновников. Однако один вариант у них уже есть: разобрать весь пятый этаж по плитам и кирпичам и провести капитальный ремонт.

Эти работы проведут за счёт регионального оператора, однако сумма пока неизвестна. Всем жильцам опасного этажа предоставят временное жилье, которое должны дать вне зависимости от того, приватизирована квартира или нет.