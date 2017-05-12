Комиссия обследует разваливающийся дом в городке Нефтяников

Сегодня специалисты осмотрят пятиэтажку на улице 50 лет Профсоюзов, которая накануне начала рассыпаться.

Сегодня, 12 мая, в Нефтяниках будет проводиться комиссионное обследование жилого здания, которое накануне пришлось покинуть жильцам. В комиссию войдут представители администрации города, администрации Советского округа, специалисты Государственной жилищной инспекции Омской области.

Предварительно установлено, что опасности дальнейшего разрушения здания нет, жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, накануне вечером в доме № 57б по улице 50 лет Профсоюзов (на фото) обрушилась часть стены - архитектурный выступ над двумя окнами пятого этажа площадью около 6 кв. м. В данный момент аварийное здание огорожено. Жильцы верхних этажей вынуждены переселиться в автобус, так как городская администрация не обладает временным жилфондом для таких экстренных случаев.