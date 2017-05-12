Жильцы омской 5-этажки с рухнувшей стеной ночевали в автобусе

Администрация Советского округа не смогла предоставить временное жильё для жителей дома на улице 50 лет Профсоюзов, где рухнула стена.

Крыша дома по адресу улица 50 лет Профсоюзов, 57б, где вчера обрушилась часть стены, протекала годами. 5-этажку управляющая компания толком не обслуживала. На стенах квартир верхних этажей постоянно образовывалась плесень. Как сообщает "НГС. Омск", жители начавшего разрушаться дома были вынуждены провести минувшую ночь в автобусе. Они просто боятся возвращаться в свои квартиры.

Представитель администрации Советского округа Дмитрий Кубатов заявил, что местные чиновники не обладают временным жилым фондом для предоставления в подобных ситуациях. Жители верхних этажей (около 15 человек) смогли лишь добиться от него предоставления автобуса. Как ранее сообщал "Омск Здесь", при обрушении кирпичной кладки дома никто не пострадал.