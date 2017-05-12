Жильцы омской 5-этажки с рухнувшей стеной ночевали в автобусе

Крыша дома по адресу улица 50 лет Профсоюзов, 57б, где вчера обрушилась часть стены, протекала годами. 5-этажку управляющая компания толком не обслуживала. На стенах квартир верхних этажей постоянно образовывалась плесень. Как сообщает "НГС. Омск", жители начавшего разрушаться дома были вынуждены провести минувшую ночь в автобусе. Они просто боятся возвращаться в свои квартиры.
Представитель администрации Советского округа Дмитрий Кубатов заявил, что местные чиновники не обладают временным жилым фондом для предоставления в подобных ситуациях. Жители верхних этажей (около 15 человек) смогли лишь добиться от него предоставления автобуса. Как ранее сообщал "Омск Здесь", при обрушении кирпичной кладки дома никто не пострадал.