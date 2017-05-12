Фестиваль 1200x90
Жильцы омской 5-этажки с рухнувшей стеной ночевали в автобусе
Происшествия  •  12 мая 2017, 07:39, последнее обновление 12 мая 2017, 09:14  •  печать

Жильцы омской 5-этажки с рухнувшей стеной ночевали в автобусе

Автор:

Администрация Советского округа не смогла предоставить временное жильё для жителей дома на улице 50 лет Профсоюзов, где рухнула стена.

Крыша дома по адресу улица 50 лет Профсоюзов, 57б, где вчера обрушилась часть стены, протекала годами. 5-этажку управляющая компания толком не обслуживала. На стенах квартир верхних этажей постоянно образовывалась плесень. Как сообщает "НГС. Омск", жители начавшего разрушаться дома были вынуждены провести минувшую ночь в автобусе. Они просто боятся возвращаться в свои квартиры.

Представитель администрации Советского округа Дмитрий Кубатов заявил, что местные чиновники не обладают временным жилым фондом для предоставления в подобных ситуациях. Жители верхних этажей (около 15 человек) смогли лишь добиться от него предоставления автобуса. Как ранее сообщал "Омск Здесь", при обрушении кирпичной кладки дома никто не пострадал.

Теги  •  #аварийный дом #стена

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Хакасии молоко из Омской области назвали опасным  •  сегодня, 08:03  •   1
Главный судебный пристав Омской области за год зарабатывает 1,6 млн рублей  •  вчера, 22:05
Министр Владимир Колокольцев назначил нового заместителя главе омского УМВД  •  вчера, 21:08
В Омске создали свою солнечную систему  •  вчера, 19:26  •  
Напротив здания омской прокуратуры провалилась дорога  •  вчера, 18:07  •  
Омичи спасли петербуржцев от нелегальной казахстанской колбасы  •  вчера, 18:00  •   2
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400