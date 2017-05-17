Мэрия Омска на пять дней заселила в гостиницу жительницу разрушающегося дома

Жительница дома на улице 50 лет Профсоюзов, где неделю назад рухнула часть стены, временно переехала в гостиницу "Иртыш". Об этом сегодня, 17 мая, на пресс-конференции рассказала директор департамента жилищной политики администрации города Светлана Шенфельд. Второй жилец отказался от переезда, решив поселиться у родственников.

Что касается ремонта дома, то он будет осуществлён за счёт средств городского бюджета. По словам Светланы Шенфельд, это решение исключительное, поскольку в Жилищном кодексе РФ прописано, что собственники должны сами нести ответственность за содержание дома в надлежащем состоянии.

- Я всегда стою на букве закона и говорю, что каждый несёт бремя своей ответственности, - заявила Светлана Шенфельд. - Хочу сказать, что в этом доме только одна муниципальная квартира. В жилищном кодексе написано, что собственник несёт бремя содержания своей собственности. В этом доме планировался в прошлом году ремонт крыши. Но было принято решение провести полностью ремонт дома и перенести его на 2018 год. Граждане, о которых идёт речь, приобрели квартиры в этом доме полтора и три года назад. То есть, они видели, в какой дом въезжали. После того, как случилось это ЧП, администрация города предоставила собственникам пострадавших квартир два номера в гостинице "Иртыш" на пять суток. Впоследствии было принято решение, что этому дому в исключительном порядке из бюджета будет оказана помощь. А вообще, это проблема собственников.

Напомним, ЧП произошло вечером 11 мая. Жильцы в страхе выбежали на улицу, подумав, что их дом начал разрушаться. Впоследствии выяснилось, что пострадало только две квартиры. Их жители вынуждены были ночевать в автобусе, предоставленном администрацией города.