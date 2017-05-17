Мэрия Омска на пять дней заселила в гостиницу жительницу разрушающегося дома
Общество  •  17 мая 2017, 13:06, последнее обновление 17 мая 2017, 13:34  •  печать

Мэрия Омска на пять дней заселила в гостиницу жительницу разрушающегося дома

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Директор департамента жилищной политики администрации города Светлана Шенфельд рассказала, как будет решаться вопрос ремонта дома на улице 50 лет Профсоюзов, где 11 мая обвалилась часть стены. 

Жительница дома на улице 50 лет Профсоюзов, где неделю назад рухнула часть стены, временно переехала в гостиницу "Иртыш". Об этом сегодня, 17 мая, на пресс-конференции рассказала директор департамента жилищной политики администрации города Светлана Шенфельд. Второй жилец отказался от переезда, решив поселиться у родственников.

Что касается ремонта дома, то он будет осуществлён за счёт средств городского бюджета. По словам Светланы Шенфельд, это решение исключительное, поскольку в Жилищном кодексе РФ прописано, что собственники должны сами нести ответственность за содержание дома в надлежащем состоянии.

- Я всегда стою на букве закона и говорю, что каждый несёт бремя своей ответственности, - заявила Светлана Шенфельд. - Хочу сказать, что в этом доме только одна муниципальная квартира. В жилищном кодексе написано, что собственник несёт бремя содержания своей собственности. В этом доме планировался в прошлом году ремонт крыши. Но было принято решение провести полностью ремонт дома и перенести его на 2018 год. Граждане, о которых идёт речь, приобрели квартиры в этом доме полтора и три года назад. То есть, они видели, в какой дом въезжали. После того, как случилось это ЧП, администрация города предоставила собственникам пострадавших квартир два номера в гостинице "Иртыш" на пять суток. Впоследствии было принято решение, что этому дому в исключительном порядке из бюджета будет оказана помощь. А вообще, это проблема собственников.

Напомним, ЧП произошло вечером 11 мая. Жильцы в страхе выбежали на улицу, подумав, что их дом начал разрушаться. Впоследствии выяснилось, что пострадало только две квартиры. Их жители вынуждены были ночевать в автобусе, предоставленном администрацией города.

Теги  •  #городок Нефтяников #гостиница #дом #Светлана Шенфельд #стена

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