Москвичи тестируют в Омске шпалы для скоростного трамвая
Общество  •  29 июня 2017, 09:26, последнее обновление 29 июня 2017, 10:10  •  печать

Москвичи тестируют в Омске шпалы для скоростного трамвая

Автор:

В центре города появился экспериментальный участок трамвайных путей.

В ночь на четверг, 29 июня, на перекрёстке улиц Маяковского и Жукова рабочие уложили шпалы ШТ-02, разработанные московским ООО "Современные рельсовые системы". Эта конструкция отличается большим сроком эксплуатации и тем, что болты заменены на упругое крепление с помощью анкера и пружинных клемм. Такие шпалы подходят для трамвайных путей с различной шириной колеи, в том числе для скоростного трамвая, идею которого в Омске обсуждают уже несколько лет.

Шпалы уложили на два рельсовых пролёта, всего 21 метр. Разработчики говорят, что этого достаточно для тестирования новинки и дальнейшего масштабирования опыта в рамках города-миллионника.

Наша задача - понять, как шпалы ведут себя в разных климатических зонах, - рассказал инженер-механик Антон Томилин. - Мы предоставляем шпалы безвозмездно. В течение полугода мы держим связь с каждым городом, просим дать комментарий, как шпалы ведут себя.

В эксперименте помимо Омска участвуют ещё девять городов России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург. Наибольшие результаты достигнуты в столице и на Урале. Как говорят представители фирмы-изготовителя, власти Екатеринбурга готовы уложить шпалы на новой трамвайной ветке, прокладываемой в пригород.

Фото - 1 Фото - 2 Фото - 3 Фото - 4 Фото - 5 Фото - 6 Фото - 7 Фото - 8 Фото - 9 Фото - 10 Фото - 11 Фото - 12 Фото - 13 Фото - 14 Фото - 15 Фото - 16 Фото - 17 Фото - 18
1 / 18  •  Фото - 1

Фото: Илья Петров

Теги  •  #общественный транспорт #трамвай

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  29 июня 2017, 09:32

Новые шпалы это хорошо. Хотелось бы еще скоростной трамвай поскорее увидеть.

Ответить
Последние новости
Омская драма выступила в поддержку "Седьмой студии"  •  сегодня, 11:52
LIVE: "Сибирский международный марафон - 2017. Как изменится главный забег года"  •  сегодня, 11:25  •   1  •    •  Live
11-часовой марафон джаза - программа омского "Jazz-Парка"  •  сегодня, 10:44
Омский предприниматель-отельер хотел скрыть от государства миллион рублей  •  сегодня, 10:04  •   2
Прямая автомобильная дорога соединит Омск и Сургут  •  сегодня, 07:36  •   1
Ушел из жизни омский писатель Александр Лейфер  •  вчера, 23:03
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400