Москвичи тестируют в Омске шпалы для скоростного трамвая

В ночь на четверг, 29 июня, на перекрёстке улиц Маяковского и Жукова рабочие уложили шпалы ШТ-02, разработанные московским ООО "Современные рельсовые системы". Эта конструкция отличается большим сроком эксплуатации и тем, что болты заменены на упругое крепление с помощью анкера и пружинных клемм. Такие шпалы подходят для трамвайных путей с различной шириной колеи, в том числе для скоростного трамвая, идею которого в Омске обсуждают уже несколько лет.

Шпалы уложили на два рельсовых пролёта, всего 21 метр. Разработчики говорят, что этого достаточно для тестирования новинки и дальнейшего масштабирования опыта в рамках города-миллионника.

Наша задача - понять, как шпалы ведут себя в разных климатических зонах, - рассказал инженер-механик Антон Томилин. - Мы предоставляем шпалы безвозмездно. В течение полугода мы держим связь с каждым городом, просим дать комментарий, как шпалы ведут себя.

В эксперименте помимо Омска участвуют ещё девять городов России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург. Наибольшие результаты достигнуты в столице и на Урале. Как говорят представители фирмы-изготовителя, власти Екатеринбурга готовы уложить шпалы на новой трамвайной ветке, прокладываемой в пригород.

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Фото: Илья Петров