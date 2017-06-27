Омичи выскажут мнение, какой должна быть маршрутная сеть города

В Омске стартовал третий этап по формированию новой маршрутной сети. Каждый омич сможет внести свои предложения в работу общественного транспорта, указав свои ежедневные передвижения по городу. Для этого горожанам понадобится принять участие в онлайн-анкетировании.

- Санкт-Петербургский государственный университет, который является подрядчиком по выполнению работ по совершенствованию маршрутной сети нашего города, разработал анкету, которую мы запускаем для широкомасштабного опроса в сети интернет на предмет указания пользователями общественного пассажирского транспорта их ежедневных передвижений по городу и предложений по улучшению качества его работы, - объяснил директор профильного департамента Алексей Мартыненко. - Каждый омич сможет принять участие в анкетировании и ответить на вопросы. Данные всех исследований лягут в основу вариантов опорных планов по разработке маршрутной сети.

В департаменте транспорта мэрии отметили, что два этапа мероприятий по созданию маршрутной сети уже завершились. На первом этапе было проведено обследование пассажиропотока в будние и выходные дни таблично-опросным способом. На втором - прошло анкетирование пассажиров на 111 ключевых остановках утром и вечером. Чтобы охватить большее количество анкетируемых, опросники были направлены в учреждения и организации города.

Отметим, новая маршрутная сеть будет представлена разработчиком в сентябре 2017 года.