Омичи выскажут мнение, какой должна быть маршрутная сеть города
Общество  •  27 июня 2017, 18:13, последнее обновление 27 июня 2017, 18:13  •  печать

Омичи выскажут мнение, какой должна быть маршрутная сеть города

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Жители города заполнят онлайн-анкеты, в которых внесут предложения, как улучшить работу общественного транспорта.

В Омске стартовал третий этап по формированию новой маршрутной сети. Каждый омич сможет внести свои предложения в работу общественного транспорта, указав свои ежедневные передвижения по городу. Для этого горожанам понадобится принять участие в онлайн-анкетировании.

- Санкт-Петербургский государственный университет, который является подрядчиком по выполнению работ по совершенствованию маршрутной сети нашего города, разработал анкету, которую мы запускаем для широкомасштабного опроса в сети интернет на предмет указания пользователями общественного пассажирского транспорта их ежедневных передвижений по городу и предложений по улучшению качества его работы, - объяснил директор профильного департамента Алексей Мартыненко. - Каждый омич сможет принять участие в анкетировании и ответить на вопросы. Данные всех исследований лягут в основу вариантов опорных планов по разработке маршрутной сети.

В департаменте транспорта мэрии отметили, что два этапа мероприятий по созданию маршрутной сети уже завершились. На первом этапе было проведено обследование пассажиропотока в будние и выходные дни таблично-опросным способом. На втором - прошло анкетирование пассажиров на 111 ключевых остановках утром и вечером. Чтобы охватить большее количество анкетируемых, опросники были направлены в учреждения и организации города.

Отметим, новая маршрутная сеть будет представлена разработчиком в сентябре 2017 года.

Теги  •  #анкетирование #дороги #онлайн #транспорт

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