Новому мэру Омска предложат создать скоростной трамвай по веткам метро

Департамент транспорта мэрии создаёт план развития общественного пассажирского транспорта. К его разработке привлечено омское НП "Агентство развития социально-информационных технологий" ("АРСИТ").
Разработка документа началась с опроса руководителей и сотрудников муниципальных пассажирских предприятий. Они озвучили основные проблемы отрасли - недофинансирвоание, нехватка подвижного состава, необходимость оптимизации рабочих процессов и пр. Но главное, опрошенные составили пул предложений, на основе которых создаётся стратегия развития городского транспорта. Как пояснили в департаменте корреспонденту "Омск Здесь", это не очередной прожект, а реальный план совершенствования работы перевозчиков.
В департаменте исходят из того, что в условиях скудного финансирования необходимо генерировать новые идеи, пусть и нестандартные. Так, помимо прочего предлагается создать сеть скоростного трамвая на основе линий законсервированного метрополитена. Эта идея впервые озвучивалась более пяти лет назад, а в 2014 году превращение метрополитена в легкорельсовый трамвай серьёзно обсуждалось в региональном правительстве. Отказываться от этого плана пока не собираются - предложение создать скоростной электротранспорт будет внесено следующему градоначальнику. Специалисты полагают, что Омск мог бы получить на этот проект федеральные средства, тем более что в строительство метро уже вложено 8,2 млрд руб.
Отметим, что концепция развития пассажирского транспорта будет дополнять новую маршрутную сеть Омска, которую петербургские разработчики представят осенью.
Если федеральное финансирование реально то этот шанс конечно нужно использовать, иначе его используют другие города