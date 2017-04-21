Новому мэру Омска предложат создать скоростной трамвай по веткам метро
Экономика  •  21 апреля 2017, 18:27, последнее обновление 21 апреля 2017, 20:09  •  печать

Новому мэру Омска предложат создать скоростной трамвай по веткам метро

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Специалисты готовят концепцию развития муниципального транспорта, цель которой - сделать его более современным и решить застарелые проблемы отрасли.

Департамент транспорта мэрии создаёт план развития общественного пассажирского транспорта. К его разработке привлечено омское НП "Агентство развития социально-информационных технологий" ("АРСИТ").

Разработка документа началась с опроса руководителей и сотрудников муниципальных пассажирских предприятий. Они озвучили основные проблемы отрасли - недофинансирвоание, нехватка подвижного состава, необходимость оптимизации рабочих процессов и пр. Но главное, опрошенные составили пул предложений, на основе которых создаётся стратегия развития городского транспорта. Как пояснили в департаменте корреспонденту "Омск Здесь", это не очередной прожект, а реальный план совершенствования работы перевозчиков.

В департаменте исходят из того, что в условиях скудного финансирования необходимо генерировать новые идеи, пусть и нестандартные. Так, помимо прочего предлагается создать сеть скоростного трамвая на основе линий законсервированного метрополитена. Эта идея впервые озвучивалась более пяти лет назад, а в 2014 году превращение метрополитена в легкорельсовый трамвай серьёзно обсуждалось в региональном правительстве. Отказываться от этого плана пока не собираются - предложение создать скоростной электротранспорт будет внесено следующему градоначальнику. Специалисты полагают, что Омск мог бы получить на этот проект федеральные средства, тем более что в строительство метро уже вложено 8,2 млрд руб.

Отметим, что концепция развития пассажирского транспорта будет дополнять новую маршрутную сеть Омска, которую петербургские разработчики представят осенью.

Теги  •  #департамент транспорта #легкорельсовый транспорт #метро #общественный транспорт

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  21 апреля 2017, 20:31

Если федеральное финансирование реально то этот шанс конечно нужно использовать, иначе его используют другие города

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