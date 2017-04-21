Новому мэру Омска предложат создать скоростной трамвай по веткам метро

Департамент транспорта мэрии создаёт план развития общественного пассажирского транспорта. К его разработке привлечено омское НП "Агентство развития социально-информационных технологий" ("АРСИТ").

Разработка документа началась с опроса руководителей и сотрудников муниципальных пассажирских предприятий. Они озвучили основные проблемы отрасли - недофинансирвоание, нехватка подвижного состава, необходимость оптимизации рабочих процессов и пр. Но главное, опрошенные составили пул предложений, на основе которых создаётся стратегия развития городского транспорта. Как пояснили в департаменте корреспонденту "Омск Здесь", это не очередной прожект, а реальный план совершенствования работы перевозчиков.

В департаменте исходят из того, что в условиях скудного финансирования необходимо генерировать новые идеи, пусть и нестандартные. Так, помимо прочего предлагается создать сеть скоростного трамвая на основе линий законсервированного метрополитена. Эта идея впервые озвучивалась более пяти лет назад, а в 2014 году превращение метрополитена в легкорельсовый трамвай серьёзно обсуждалось в региональном правительстве. Отказываться от этого плана пока не собираются - предложение создать скоростной электротранспорт будет внесено следующему градоначальнику. Специалисты полагают, что Омск мог бы получить на этот проект федеральные средства, тем более что в строительство метро уже вложено 8,2 млрд руб.

Отметим, что концепция развития пассажирского транспорта будет дополнять новую маршрутную сеть Омска, которую петербургские разработчики представят осенью.