Юбилейный мост отремонтируют в сжатые сроки

Проведение чемпионата мира по футболу потребует от омских строителей завершить капремонт моста через Омь раньше запланированной даты.

Вопрос рассматривался на совещании в городской администрации. Как доложил директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов, к середине сентября на площади Ленина появится строительный городок, затем мост закроют для транспорта и пешеходов на весь период работ.

Первоначально планировалось завершить работы и открыть Юбилейный мост к ноябрю 2018 года. Однако эти сроки пришлось пересмотреть в связи с тем, что следующим летом на улице Бударина будет работать фанзона к чемпионату мира по футболу. Благоустройство этой территории начнётся в ближайшее время.

14 месяцев - это нормативный срок. Но перед нами стоит задача, чтобы к августу 2018 года работы были завершены, - цитирует Фролова "СуперОмск".

Кроме того, Сергей Фролов сообщил, что предложение об установке понтонного моста, по которому двигался бы транспорт на период закрытия объекта, невыполнимо.

Ремонт 50-летнего Юбилейного моста оценивается в 338 млн рублей. Напомним, в прошлом году специалисты зафиксировали расхождение мостовых плит. Согласно техзаданию необходимо заменить пролётное строение, пешеходные консоли, опоры контактной сети и наружного освещения.