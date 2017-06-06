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Правительство региона дало Омску деньги на ремонт Юбилейного моста
Общество  •   6 июня 2017, 12:25, последнее обновление 6 июня 2017, 12:35  •  печать

Правительство региона дало Омску деньги на ремонт Юбилейного моста

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Из регионального бюджета поступил первый транш, который позволит начать капремонт моста через Омь.

Этим летом городская администрация планирует начать масштабный ремонт Юбилейного моста. Он будет проводиться параллельно с благоустройством улицы Ленина.

Администрация Омска обратилась в правительство за оказанием финансовой помощи. 40 млн руб. мы уже выделили. В июле планируется выделить ещё 60 млн. Эти деньги помогут начать капитальный ремонт в этом году, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра строительства Омской области Дмитрий Христолюбов.

Сейчас проект ремонта Юбилейного моста проходит согласование госэкспертизы. Ожидается, что вся документация будет подготовлена к концу июня, после чего непосредственно начнутся работы.

Добавим, что общая стоимость ремонта Юбилейного моста оценивается в 338 млн руб. Работы продлятся около двух лет.

Теги  •  #Дмитрий Христолюбов #ремонт #Юбилейный мост

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