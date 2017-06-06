Правительство региона дало Омску деньги на ремонт Юбилейного моста

Из регионального бюджета поступил первый транш, который позволит начать капремонт моста через Омь.

Этим летом городская администрация планирует начать масштабный ремонт Юбилейного моста. Он будет проводиться параллельно с благоустройством улицы Ленина.

Администрация Омска обратилась в правительство за оказанием финансовой помощи. 40 млн руб. мы уже выделили. В июле планируется выделить ещё 60 млн. Эти деньги помогут начать капитальный ремонт в этом году, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра строительства Омской области Дмитрий Христолюбов.

Сейчас проект ремонта Юбилейного моста проходит согласование госэкспертизы. Ожидается, что вся документация будет подготовлена к концу июня, после чего непосредственно начнутся работы.

Добавим, что общая стоимость ремонта Юбилейного моста оценивается в 338 млн руб. Работы продлятся около двух лет.