В омском горсовете предложили оборудовать понтонный мост на время ремонта Юбилейного моста

На сегодняшнем пленарном заседании депутаты Омского городского совета приняли очередные изменения в бюджет города. Доходная часть казны за счёт межбюджетных трансфертов была увеличена на 350 млн рублей. В частности 152 млн рублей будет выделено на формирование комфортной городской среды; 92,5 млн рублей - на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью и 40 млн - на ремонт Юбилейного моста.



Депутат от "Справедливой России" Елена Свешникова предложила администрации города организовать понтонный мост: "Наша военная техника может этот мост организовать очень быстро. Однако ни с военными, ни с губернатором Виктором Назаровым этот вопрос никто не обсуждал".



Депутат Сергей Дроздов отметил, что город не готов к перекрытию моста в центре города: "У нас там всё движение идёт. А как люди будут ходить в больницы и поликлиники? Нельзя так к городу и его жителям относиться. Пусть тогда чиновники администрации города терпят вместе со всеми. Ставят машины на прикол и после закрытия моста вместе со всеми ездят на общественном транспорте".



Мэр Омска Вячеслав Двораковский заверил, что администрация города проведёт дополнительное совещание с участием депутатов, на котором будет представлена схема организации движения после перекрытия Юбилейного моста.