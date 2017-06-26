Омские полицейские изъяли более 300 пачек контрафактных сигарет
Общество  •  26 июня 2017, 12:39, последнее обновление 26 июня 2017, 12:48  •  печать

Омские полицейские изъяли более 300 пачек контрафактных сигарет

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Полицейские составили несколько административных протоколов на двух индивидуальных предпринимателей, торгующих рядом с рынком на улице Кирова.

В минувшую субботу сотрудники полиции провели рейд в местах уличной торговли сигаретами. Полицейские обнаружили два факта реализации сигарет без государственной регистрации.

С лотков, расположенных возле рынка на улице Кирова, продавались сигареты без маркировки и неизвестного производителя. Сотрудники полиции изъяли более 300 пачек контрафактных сигарет.

В отношении 26-летних нарушителей составлены административные протоколы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации.  Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд. Также они нарушили статьи 61.2 КоАП и 15.12 КоАП, реализовывая продукцию в запрещённых для этого местах и используя немаркированную продукцию.

Копии материалов проверки переданы в администрацию Октябрьского округа и в региональное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Теги  •  #контрафактная продукция #полиция #рейд #сигареты

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Комментарии
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Игорь Х  •  26 июня 2017, 13:43

"Без государственной маркировки", это понятно. Но что такое "неизвестный производитель"? Разве сигареты делают в гаражах?

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