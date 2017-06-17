В Омске задержали бутлегера, который торговал контрафактным алкоголем через соцсеть
Происшествия  •  17 июня 2017, 19:43, последнее обновление 17 июня 2017, 19:58  •  печать

В Омске задержали бутлегера, который торговал контрафактным алкоголем через соцсеть

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Омские полицейские изъяли у 24-летнего бутлегера контрафактную продукцию более чем на 1 млн рублей.

В полиции возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего омича, который обвиняется в реализации нелегального алкоголя в особо крупном размере. Еще в мае сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Омску нашли в одной из соцсетей группу, администратор которой продавал водку и коньяк в Омской области. Стоимость товара позволяла понять, что алкоголь является незаконным.

Оперативники, установив личность и место проживание злоумышленника, задержали его во время расчета после совершения очередной сделки. Подозреваемый продал 2520 бутылок алкоголя, на которых были акцизные марки другого государства, а также 5 тыс. пачек не маркированных сигарет на общую сумму 276 тыс. руб.

Изъятую продукцию направили на исследование, по его заключению установлено, что при реализации всего алкоголя и сигарет доход подозреваемого мог составить 1 185 430 руб. В настоящее время следствие продолжается.

Теги  •  #алкоголь #контрафактная продукция #сигареты #УМВД

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