Омские приставы забрали у предпринимателя 20 бутылок контрафактной водки
Общество  •  14 июня 2017, 15:06, последнее обновление 14 июня 2017, 15:07  •  печать

Омские приставы забрали у предпринимателя 20 бутылок контрафактной водки

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В Омске сотрудники УФССП передали на уничтожение 20 бутылок контрафактного алкоголя, изъятых из торговой точки на улице 20-го Партсъезда.

В минувшую пятницу, 9 июня, судебные приставы изъяли партию немаркированной алкогольной продукции у предпринимателя, магазин которого расположен в Нефтяниках.

Исполнительное производство в отношении 47-летнего предпринимателя, владеющего магазинами ООО "Купец", было возбуждено в отделе судебных приставов после судебного акта Первомайского районного суда. Согласно требованиям документа, сотрудникам УФССП нужно было конфисковать и передать на уничтожение коробку с 20 бутылками водки, которую продавали в одной из точек на улице 20-го Партсъезда.

По законодательству за продажу продукции, не соответствующей стандартам и не имеющей акцизных марок, а также за отсутствие лицензии у продавца предусмотрена административная ответственность по ст. 14.16 и 15.12 КоАП РФ. Алкогольная продукция передаётся специальной организации, которая занимается уничтожением контрафакта. Отметим, в этом году сотрудники УФССП России по Омской области уже передали для переработки и уничтожения 1994 бутылки контрафактного алкоголя.

Теги  •  #алкоголь #контрафактная продукция #УФССП

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  14 июня 2017, 15:28

Продолжается вся эта паленка, никак не угомонятся реализаторы, сколько ещё травить то народ можно ещё, хорошо ещё ловят за руку

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