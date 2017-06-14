Омские приставы забрали у предпринимателя 20 бутылок контрафактной водки

В минувшую пятницу, 9 июня, судебные приставы изъяли партию немаркированной алкогольной продукции у предпринимателя, магазин которого расположен в Нефтяниках.
Исполнительное производство в отношении 47-летнего предпринимателя, владеющего магазинами ООО "Купец", было возбуждено в отделе судебных приставов после судебного акта Первомайского районного суда. Согласно требованиям документа, сотрудникам УФССП нужно было конфисковать и передать на уничтожение коробку с 20 бутылками водки, которую продавали в одной из точек на улице 20-го Партсъезда.
По законодательству за продажу продукции, не соответствующей стандартам и не имеющей акцизных марок, а также за отсутствие лицензии у продавца предусмотрена административная ответственность по ст. 14.16 и 15.12 КоАП РФ. Алкогольная продукция передаётся специальной организации, которая занимается уничтожением контрафакта. Отметим, в этом году сотрудники УФССП России по Омской области уже передали для переработки и уничтожения 1994 бутылки контрафактного алкоголя.
Продолжается вся эта паленка, никак не угомонятся реализаторы, сколько ещё травить то народ можно ещё, хорошо ещё ловят за руку