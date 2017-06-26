Шесть сёл Омской области всё ещё изолированы паводком
Общество  •  26 июня 2017, 10:11  •  печать

Шесть сёл Омской области всё ещё изолированы паводком

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Большая вода постепенно уходит с территории Усть-Ишимского района.

За минувшие сутки уровень Иртыша на севере Омской области снизился на 2 см. Ожидается, что к завтрашнему дню он уменьшится ещё на 4 см. По свежим данным омского ГУ МЧС России, подтоплеными остаются 18 приусадебных участков в Усть-Ишиме, Большой Тебенде и Эбаргуле. От жилых домов вода отошла.

Транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами (Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, село Саургачи и деревня Саургачи) нарушено. В этих населённых пунктах создан месячный запас баллонов бытового газа, продуктов питания и медикаментов. Затруднён проезд к ещё шести деревням Большебичинского сельского поселения: Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича, Кайсы, Вятка.

Добавим, что Усть-Ишимский район - единственный в области, где пока не закончилась вторая волна паводка.

 

Теги  •  #МЧС #паводок #Усть-Ишимский район

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