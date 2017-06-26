В омских пришкольных лагерях выявили нарушения пожарной безопасности

В двух пришкольных лагерях в Советском округе выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе совместной проверки сотрудниками МЧС и прокуратуры в двух пришкольных лагерях в Советском округе были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Двери эвакуационных выходов в этих лагерях оказались заблокированы.

Сами выходы загромождены, пожарные извещатели и сигнализация в неисправном состоянии, используются удлинители, а также двери без устройств для самозакрывания и некоторые другие нарушения, - заявил инспектор государственного пожарного надзора старший лейтенант внутренней службы Алексей Шарыпов.

Виновные лица по результатам проверки будут привлечены к административной ответственности. Выезды сотрудников МЧС по детским лагерям будут продолжены.