В омских пришкольных лагерях выявили нарушения пожарной безопасности

В ходе совместной проверки сотрудниками МЧС и прокуратуры в двух пришкольных лагерях в Советском округе были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Двери эвакуационных выходов в этих лагерях оказались заблокированы.
Сами выходы загромождены, пожарные извещатели и сигнализация в неисправном состоянии, используются удлинители, а также двери без устройств для самозакрывания и некоторые другие нарушения, - заявил инспектор государственного пожарного надзора старший лейтенант внутренней службы Алексей Шарыпов.
Виновные лица по результатам проверки будут привлечены к административной ответственности. Выезды сотрудников МЧС по детским лагерям будут продолжены.
Хорошо вообще, что тщательно проверяют требования пожарной безопасности, здоровью и жизни детей ничто не должно угрожать.
Надеюсь, до устранения этих недостатков в школьные лагеря детишек не допустят.