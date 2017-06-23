Омские синоптики прогнозируют похолодание к концу июня
Общество  •  23 июня 2017, 13:20, последнее обновление 23 июня 2017, 14:34  •  печать

Омские синоптики прогнозируют похолодание к концу июня

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В ближайшие дни омичей ожидает неустойчивый характер погоды с дождями и грозами.

Как сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 24 по 30 июня в Омской области будет преобладать неустойчивый характер погоды с частыми дождями и грозами. В отдельные дни с градом и шквалистым усилением ветра. Температура будет по-прежнему выше нормы. Похолодание в Прииртышье придёт только к концу июня.

Добавим, на грядущие выходные синоптики прогнозируют жаркую погоду. В субботу, 24 июня, столбик термометра будет достигать отметки в +18 градусов ночью и +28 градусов днём. В воскресенье, 25 июня, погода не изменится. Первый рабочий день после выходных также встретит омичей жаркой погодой. Правда, временами возможен дождь, гроза и град. Сильные порывы ветра до 12 м/с.

Теги  •  #выходные #дождь #погода

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Комментарии
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Николай Каринин  •  23 июня 2017, 14:36

Похолодание сейчас бы уже не помешало. Вот только сильного ветра, дождей и града не надо.

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