В Омске досрочно сдадут ещё три отремонтированные дороги
Общество  •  23 июня 2017, 10:27, последнее обновление 23 июня 2017, 10:31  •  печать

В Омске досрочно сдадут ещё три отремонтированные дороги

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После ремонта практически готовы улицы Ватутина, Олега Кошевого и Заозёрная.

После того как на данных участках подрядчики завершат укладку асфальтобетонного покрытия, к проверке приступит строительный контроль.

- На указанных улицах готовность составляет 96 % и выше. Подрядчикам осталось уложить асфальт, например, на съездах или на совсем небольших участках дорог, - заявил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Добавим, что проверяется не только соблюдение технологии непосредственно на объекте при укладке асфальта или фрезеровании, но и компоненты, которые используются при приготовлении асфальтобетонной смеси.

Теги  •  #готовность #дороги #ремонт

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