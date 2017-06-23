В Омске досрочно сдадут ещё три отремонтированные дороги

После того как на данных участках подрядчики завершат укладку асфальтобетонного покрытия, к проверке приступит строительный контроль.

- На указанных улицах готовность составляет 96 % и выше. Подрядчикам осталось уложить асфальт, например, на съездах или на совсем небольших участках дорог, - заявил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Добавим, что проверяется не только соблюдение технологии непосредственно на объекте при укладке асфальта или фрезеровании, но и компоненты, которые используются при приготовлении асфальтобетонной смеси.