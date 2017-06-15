Омичи отправятся на "молодёжный Арбат"

В День молодёжи на улице Чокана Валиханова откроется "Омский молодёжный Арбат".

В субботу, 24 июня, с 16:00 до 19:00 в центре города откроется "Омский молодёжный Арбат". Он расположится на улице Чокана Валиханова и будет приурочен ко Дню молодёжи, сообщает региональный Минспорт.

На улице разместятся различные интерактивные площадки. Омичей ждут мастер-классы, лекции, экстрим-парк, конкурсы, выставочные экспозиции и многое другое.

Любителей игр-головоломок ждёт исторический квест "Город, где я", а ценителей народного творчества - ремесленные мастерские. Также перед омичами выступят уличные танцоры и музыканты.