Омичи отправятся на "молодёжный Арбат"
Культура  •  15 июня 2017, 17:53, последнее обновление 15 июня 2017, 17:54  •  печать

Омичи отправятся на "молодёжный Арбат"

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В День молодёжи на улице Чокана Валиханова откроется "Омский молодёжный Арбат".

В субботу, 24 июня, с 16:00 до 19:00 в центре города откроется "Омский молодёжный Арбат". Он расположится на улице Чокана Валиханова и будет приурочен ко Дню молодёжи, сообщает региональный Минспорт.

На улице разместятся различные интерактивные площадки. Омичей ждут мастер-классы, лекции, экстрим-парк, конкурсы, выставочные экспозиции и многое другое.

Любителей игр-головоломок ждёт исторический квест "Город, где я", а ценителей народного творчества - ремесленные мастерские. Также перед омичами выступят уличные танцоры и музыканты.

Теги  •  #День молодежи #Омский Арбат

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