День молодёжи в Омске: афиша праздничных мероприятий

В эти выходные, 24 и 25 июня, в Омске пройдут праздничные мероприятия посвящённые Дню молодёжи. В течение двух дней омичей ждёт большая культурно-развлекательная программа в нескольких парках города.

Так, в парке культуры и отдыха "Зелёный остров" 24 июня состоится городской творческий марафон "Энергия города", который продлится с 15:00 до 22:00. На всей территории парка будут работать более 30 интерактивных площадок различной направленности и игровые зоны. В субботу все желающие смогут посетить "Образовательный квартал", "Молодёжный квартал", "Спортивный квартал", "Креативный квартал" и "Эко-Квартал", где станут не только зрителями, но и активными участниками мастер-классов. Завершится праздник фестивалем музыкального творчества с участием группы ирландской музыки Shamrock Band и группы "Форсаж". 25 июня гостей праздника приглашают с 16:00 до 23:00 на летний семейный марафон и фестиваль молодёжного творчества "Молодая музыка Сибири".

Парк имени 30-летия ВЛКСМ 24 июня приглашает "На огонёк". С 10.00 пройдут занятия йогой, а потом на главной сцене состоятся выступления городских творческих коллективов. В воскресенье, 25 июня, пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи. В этот день состоится розыгрыш и пройдёт большой праздничный концерт. С 13.00 до 17.00 пройдёт фестиваль "Краски России".

В центре города, на улице Чокана Валиханова, 24 июня состоится культурно-развлекательное событие. С 16.00 до 19.00 часов центральная улица превратится в Омский молодёжный Арбат. В формате интерактивных площадок свои проекты здесь представят молодёжные объединения и творческие коллективы. В программе праздника: мастер-классы, конкурсы, лекции, экстрим-парк и выставочные экспозиции. Также будет организован исторический квест "Город, где я", а для ценителей народного творчества - ремесленные мастерские.