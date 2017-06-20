Омский губернатор помиловал водителя, устроившего смертельное ДТП

На очередном заседании региональной комиссии по вопросам помилования рассмотрены пять ходатайств осуждённых о помиловании. В их числе и ходатайство Виталия Агейкина, приговорённого к четырём годам лишения свободы за нарушение Правил дорожного движения, повлекших смерть человека. Напомним, автоавария с участием Агейкина, являвшегося руководителем Центра хозяйственного обеспечения и единой дежурной диспетчерской службы, произошла летом 2015 года. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В ДТП погибла девушка - сотрудница "Омской телевизионной компании" Людмила Адольф.

Позже выяснилось, что Агейкин превысил максимально допустимую на данном участке дороги скорость - 120 километров в час вместо положенных 60, а у его машины был неисправен гидравлический тормозной привод.

На суде экс-чиновник вину не признавал, но, похоже, проведя год в колонии, всё-таки раскаялся. Комиссией рекомендовано помиловать осуждённого, сократив срок наказания. Губернатор Виктор Назаров согласился с предложением комиссии, направив соответствующее представление главе государства.