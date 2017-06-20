Омский губернатор помиловал водителя, устроившего смертельное ДТП
Общество  •  20 июня 2017, 10:30, последнее обновление 20 июня 2017, 11:05  •  печать

Омский губернатор помиловал водителя, устроившего смертельное ДТП

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Бывшему директору муниципального предприятия Горьковского района Виталию Агейкину, по вине которого погиб человек, сократят срок наказания.

На очередном заседании региональной комиссии по вопросам помилования рассмотрены пять ходатайств осуждённых о помиловании. В их числе и ходатайство Виталия Агейкина, приговорённого к четырём годам лишения свободы за нарушение Правил дорожного движения, повлекших смерть человека. Напомним, автоавария с участием Агейкина, являвшегося руководителем Центра хозяйственного обеспечения и единой дежурной диспетчерской службы, произошла летом 2015 года. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В ДТП погибла девушка - сотрудница "Омской телевизионной компании" Людмила Адольф.

Позже выяснилось, что Агейкин превысил максимально допустимую на данном участке дороги скорость - 120 километров в час вместо положенных 60, а у его машины был неисправен гидравлический тормозной привод.

На суде экс-чиновник вину не признавал, но, похоже, проведя год в колонии, всё-таки раскаялся. Комиссией рекомендовано помиловать осуждённого, сократив срок наказания. Губернатор Виктор Назаров согласился с предложением комиссии, направив соответствующее представление главе государства.

Теги  •  #Виктор Назаров #ДТП #помилование

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Комментарии
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Yulia Suvorova  •  20 июня 2017, 12:06

Мы человека потеряли... А у него обстоятельства какие-то. Он нетрезвый был, только это почему-то так и не зафиксировали. Я в шоке.

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Евгений Ронин  •  20 июня 2017, 11:47

Не понимаю, что за смягчающие обстоятельства могли открыться в этом деле?! А родственники девушки не будут против или их никто не спросит?

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