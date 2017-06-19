Полиция ищет водителя Chevrolet, сбившего омскую школьницу

Стали известны некоторые подробности ДТП, произошедшего вчера, 18 июня, в полдень. На Сибирском проспекте была сбита 14-летняя девушка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся. После автоаварии девочка доставлена в больницу. На момент дорожно-транспортного происшествия стражам правопорядка не была известна даже марка авто.
Вскоре в распоряжении полицейских оказалась видеозапись с регистратора одного из автомобилей. На ней запечатлено движение нарушителя по проезжей части. Удалось установить марку. Правоохранители разыскивают Chevrolet Aveo оранжевого либо светло-коричневого цвета, имеющего характерные для ДТП повреждения. Если кому-либо известна информация о месте нахождения автомобили и его владельца, в полиции просят позвонить по тел. 79-35-04 или 02.
Надеюсь, попытка скрыться не удастся. Но таких водителей немало, к сожалению.
Пусть номера и невидно, но если это действительно тот самый автомобиль, его найдут быстро.
Все зависит от удачи. Если водитель сразу надолго запрятал свою "тачку" куда-то в гараж, то могут и не найти.
Жаль, что некоторые люди сразу думаю о своей шкуре, и надеются избежать наказания. И им плевать на чужую жизнь, не понимая, что промедление может привести к смерти. Найдут и пусть накажут!