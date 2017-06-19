Полиция ищет водителя Chevrolet, сбившего омскую школьницу
Происшествия  •  19 июня 2017, 17:02, последнее обновление 19 июня 2017, 17:06  •  печать

Полиция ищет водителя Chevrolet, сбившего омскую школьницу

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В распоряжении омских правоохранителей оказалась запись с видеорегистратора, на которой запечатлена марка авто. Личность виновника аварии пока так и не установлена.

Стали известны некоторые подробности ДТП, произошедшего вчера, 18 июня, в полдень. На Сибирском проспекте была сбита 14-летняя девушка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся. После автоаварии девочка доставлена в больницу. На момент дорожно-транспортного происшествия стражам правопорядка не была известна даже марка авто.

Вскоре в распоряжении полицейских оказалась видеозапись с регистратора одного из автомобилей. На ней запечатлено движение нарушителя по проезжей части. Удалось установить марку. Правоохранители разыскивают Chevrolet Aveo оранжевого либо светло-коричневого цвета, имеющего характерные для ДТП повреждения. Если кому-либо известна информация о месте нахождения автомобили и его владельца, в полиции просят позвонить по тел. 79-35-04 или 02.

Теги  •  #дороги #ДТП #полиция #розыск

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  19 июня 2017, 19:41

Надеюсь, попытка скрыться не удастся. Но таких водителей немало, к сожалению.

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Евгений Янушкевич  •  19 июня 2017, 18:39

Пусть номера и невидно, но если это действительно тот самый автомобиль, его найдут быстро.

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Мирослав В-ов  •  19 июня 2017, 21:32

Все зависит от удачи. Если водитель сразу надолго запрятал свою "тачку" куда-то в гараж, то могут и не найти.

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Юрий .Петров  •  19 июня 2017, 18:11

Жаль, что некоторые люди сразу думаю о своей шкуре, и надеются избежать наказания. И им плевать на чужую жизнь, не понимая, что промедление может привести к смерти. Найдут и пусть накажут!

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