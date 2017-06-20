На омском Левобережье поставили новый светофор

Третий в текущем году новый светофорный объект включён в рабочий режим на перекрёстке улиц Дианова и Комкова. Там организовано три фазы светофорного цикла регулирования. В первой фазе транспорт осуществляет движение по улице Дианова в обоих направлениях, во второй - по улице Комкова, а в третьей - пешеходы. Как отметили в департаменте транспорта администрации Омска, установка светофора приведёт к снижению показателей аварийности.

- Сегодня специалисты департамента транспорта проведут обследование дорожных условий на указанном перекрёстке для оценки эффективности применённой согласно проекту длительности цикла и фаз. В случае необходимости в режим работы светофора будут внесены дополнительные изменения, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что до конца июня новые светофоры должны появиться на трёх перекрёстках: ул. Куйбышева и ул. Лермонтова, ул. Дианова и ул. Комкова, на пересечении ул. Химиков, ул. 4-я Поселковая и ул. 20-го Партсъезда, а также у двух остановок: "Радиостанция" на пр. Мира и "Поликлиника № 4" на пр. Академика Королёва.